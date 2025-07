Utrecht Centraal ontruimd na brandmelding, bleek loos alarm

Het centraal station in Utrecht is zondag na het middaguur korte tijd ontruimd. Het ontruimingsalarm klonk aanhoudend in de stationshal, waarop mensen massaal het stationsgebouw verlieten, meldt een verslaggever van het ANP.

Waarom er werd opgeroepen tot ontruiming was aanvankelijk onbekend. Een woordvoerder van de NS zegt na navraag dat er een brandmelding was. Er was sprake van een loos alarm.

ANP