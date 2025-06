Brand in woningen Utrecht en verstoring treinen na blikseminslag

Door blikseminslagen in Utrecht is rond 01.30 uur een woning aan de Philipsdaalderhof in brand gevlogen. Ook is het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Woerden verstoord geraakt door de bliksem.

Volgens de NS sloeg de bliksem in bij Vleuten, wat leidde tot een seinstoring. Seinen geven bijvoorbeeld aan of een trein moet stoppen of langzamer moet rijden. Door de storing rijden er geen treinen tussen Utrecht en Woerden. De verwachting is dat de problemen tot ongeveer 12.15 uur duren. De NS heeft stopbussen ingezet.

Twee woningen onbewoonbaar

De brand aan de Philipsdaalderhof is inmiddels geblust. Het vuur had zich eerst uitgebreid naar een naastgelegen woning. Door het bluswerk hebben vier woningen waterschade opgelopen. Bij twee van die woningen is de schade zo groot dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn. De bewoners hebben zelf tijdelijk ander onderdak geregeld.

ANP