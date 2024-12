Uitslaande brand zorgt voor flinke schade aan flatwoning Leeuwarden

Dinsdagavond is er op de tweede verdieping van een galerijflat aan de Anjen in Leeuwarden brand uitgebroken. Door de uitslaande vlammen moesten meerdere woningen worden ontruimd. Het vuur was snel onder controle en er raakte niemand gewond.

Rond 19.25 uur kreeg de brandweer een melding van de brand, waarna ze gelijk groot zijn opgeschaald. Bij de brand kwam veel rook vrij. De gehele flat werd ontruimd. Rond 20.00 uur was de brand onder controle. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Na de controle door de brandweer, mochten de bewoners van de flat weer terugkeren naar huis. De woning waar de brand uitbrak is volledig uitgebrand. De bewoner van de woning is gecontroleerd door het ambulancepersoneel.