Regenboogkerk in Epe volledig uitgebrand, geen gewonden

De Regenboogkerk in Epe waar dinsdagochtend brand uitbrak, moet "als verloren worden beschouwd". Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het grootste deel van de gereformeerde kerk aan de Beekstraat is in vlammen opgegaan. De brand is inmiddels onder controle en er zijn geen gewonden gevallen.

Zo'n twintig woningen rond de kerk zijn uit voorzorg ontruimd. De mensen die thuis waren, zijn ondergebracht in een medisch centrum even verderop in de Beekstraat. Zij kunnen pas terug naar hun woning als de sloop- en nabluswerkzaamheden zijn afgerond, wat volgens de woordvoerder "de nodige uren in beslag zal nemen".

'Bid u mee?'

De gevels die nog overeind staan, zijn dusdanig aangetast door de brand dat ze gesloopt moeten worden. Bij het slopen en nablussen kan tijdelijk meer rook vrijkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Daar zal later onderzoek naar gedaan worden, stelt de woordvoerder.

Op de Facebookpagina van de Regenboogkerk is een foto gedeeld van de brand. "Alstublieft, bid u mee?", luidt het bijschrift.