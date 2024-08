Veel rookontwikkeling bij hevige brand in Regenboogkerk Epe

Er woedt momenteel een hevige brand in de Regenboogkerk in Epe. De brand in de gereformeerde kerk aan de Beekstraat woedt vooralsnog op het dak, laat de veiligheidsregio weten. De kerk staat in de bebouwde kom van het Gelderse dorp.

De veiligheidsregio vraagt inwoners om niet naar de kerk te komen en om de doorgaande wegen vrij te houden voor hulpverleners. Of er gewonden zijn gevallen bij de brand, is nog niet duidelijk.

Op beelden op sociale media is te zien dat de kerk volledig in brand staat. Volgens regionale media zijn brandweerkorpsen uit de wijde omgeving uitgerukt om de brand te blussen.

Veel rook

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden kunnen daarom beter hun ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten.