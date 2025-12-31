Volg Hart van Nederland
Peperdure Porsche en bestelbus uitgebrand in Zwolle, politie onderzoekt rol vuurwerk

Brand

Vandaag, 09:35 - Update: 3 uur geleden

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn aan de Popovstraat in Zwolle twee voertuigen volledig uitgebrand. Rond half één troffen hulpdiensten een Porsche en een bestelbus aan die al volledig in brand stonden. Beide voertuigen kunnen als totaal verloren worden beschouwd.

Vooral de eigenaar van de Porsche zal dat hard voelen. De auto had zeven jaar geleden een nieuwwaarde van ruim 230.000 euro. Het gaat om een hybride voertuig, wat het werk voor de brandweer extra lastig maakte.

Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij bij de brand. Een 45-kilometerauto die naast de brandende voertuigen stond, liep lichte schade op. Om risico’s te beperken is een berger ter plaatse gekomen met een zogeheten dompelcontainer.

De uitgebrande Porsche is daarin afgevoerd, zodat de auto onder water kan worden gezet als de accu opnieuw vlam vat. Dat gebeurt vaker bij hybride en elektrische voertuigen na een brand.

Vuurwerk

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Rond de auto’s lag opvallend veel vuurwerk. Of dat iets met het ontstaan van de brand te maken heeft, wordt onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

