Duizenden kilo's vuurwerk verkeerd opgeslagen in Groenlo, verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdagmiddag in het Gelderse Groenlo naar schatting enkele duizenden kilo's vuurwerk in beslag genomen dat lag opgeslagen op een plek waar dat niet mocht. Behalve consumentenvuurwerk lag er ook zwaar verboden vuurwerk in het pand. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder was het vuurwerk opgeslagen in een soort loods aan de Beltrumseweg, die daar niet voor bestemd was. Het vuurwerk moet nog worden gewogen en gecategoriseerd, maar volgens de woordvoerder gaat het om enkele duizenden kilo's.

Een groot deel was weliswaar consumentenvuurwerk, maar ook dat moet aan strenge regels voldoen als het gaat om opslag. Met het oog op het zware illegale vuurwerk is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld, laat de woordvoerder weten. Uiteindelijk wordt het vuurwerk vernietigd.

Vuurwerkverkoop

De Beltrumseweg is een korte straat in het buitengebied van Groenlo. Er is onder meer een vuurwerkverkooppunt gevestigd. Volgens Omroep Gelderland ligt de loods daarnaast. De vuurwerkwinkel meldde aan het einde van de middag op Facebook dat de zaak momenteel gesloten is. "Het heeft geen zin om langs te komen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Zaterdag heeft de politie in de buurt van het Brabantse Nispen ook al 120 kilo illegaal vuurwerk uit België in beslag genomen, met behulp van een drone. Het was op dat moment nog niet toegestaan om vuurwerk in te kopen; dat mag pas sinds maandag. Van meerdere Nederlandse vuurwerkkopers die te vroeg hun slag hadden geslagen, is het vuurwerk ingenomen.

Observeren met drone

Voor de actie gebruikte de politie een drone die vlak voor de Belgische grens opsteeg en vanaf daar een Belgische vuurwerkwinkel observeerde. Vuurwerk dat daar in auto's met een Nederlands kenteken werd geladen, werd later onderschept door agenten in onherkenbare politiewagens.

Via deze methode is in zes voertuigen ruim 80 kilo vuurwerk gevonden. Bestuurders van voertuigen die niet meteen konden worden getraceerd, kregen op een later moment bezoek van de politie. Die vond uiteindelijk meer dan 40 kilo illegaal vuurwerk in vier woningen.