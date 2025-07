ZIEN: felle brand legt schuur met caravans in Nijverdal in de as

Voor sommige Nederlanders begint de vakantie niet al te best. In Nijverdal is in de nacht van woensdag op donderdag een schuur volledig verwoest door een felle brand. In de loods stonden volgens brandweer Twente twaalf caravans en zes vouwwagens.

De uitslaande brand brak uit bij een caravanstalling aan de Lage Esweg. De hulpdiensten kregen rond 03.15 uur de melding binnen. Twee blusvoertuigen en vier tankwagens met bluswater kwamen ter plaatse. Toen de brandweer aankwam, stond de schuur al volledig in lichterlaaie.

Verloren gegaan

Ondanks de inzet van de brandweerlieden is de loods compleet verloren gegaan. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor de brandresten uit elkaar om smeulende delen goed te kunnen doven. Er raakte niemand gewond bij de brand.