Ouders en kinderen in shock na verwoestende brand in basisschool: 'Zwaar om te zien'

In basisschool De Meertuin in Slootdorp heeft maandagochtend een grote brand gewoed. Het vuur brak uit in het dak van het gebouw, waarna de brandweer snel opschaalde naar ‘grote brand’. Na intensief bluswerk werd het vuur onder controle gebracht.

Het pand, waar naast de basisschool ook een kinderopvang en een peuterschool zijn gevestigd, is zwaar beschadigd, aldus de veiligheidsregio Noord-Holland. Door de hevige rookontwikkeling werden omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden om blootstelling aan de rook te voorkomen. Gelukkig vielen er geen gewonden.

'Heel verdrietig'

Judith Spaansen, de directeur van de basisschool, reageerde aangeslagen op het incident: "Het is heel verdrietig. Kinderen gaan hier met plezier naar school, en dan gebeurt er zoiets." Ook ouders van de leerlingen kwamen een kijkje nemen bij de ravage. "Mijn kind gaat hier naar school, het is zwaar om te zien," zegt een van de ouders. Een zichtbaar geëmotioneerd meisje stond samen met haar vader naast het verwoeste gebouw.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Het is momenteel niet duidelijk wanneer de school en de andere voorzieningen weer open zullen gaan.