Veertig auto's in brand bij autosloperij in Wernhout

Brand

Vandaag, 08:36

Bij een brand achter een autosloperij in het Brabantse Wernhout hebben zaterdagavond rond 22.00 uur veertig auto's vlam gevat, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De loods van de sloperij zelf staat niet in brand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit, inclusief een hoogwerker en een extra watertransport.

Het vuur is inmiddels onder controle, maar de veiligheidsregio laat weten dat de auto's een voor een moeten worden afgeblust. Dat gaat naar verwachting nog enige tijd duren. Wel is de rookontwikkeling sterk afgenomen.

ANP

