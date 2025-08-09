30 appartementen ontruimd door brand in Tilburg: bewoners nog uren zonder stroom

Dertig appartementen aan de Landsteinerstraat in Tilburg zijn zaterdagmiddag ontruimd vanwege een brand in een transformatorhuisje. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling, waardoor bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 81 huishoudens zitten komende uren zonder stroom, laat een woordvoerster van netbeheerder Enexis weten.

Volgens de veiligheidsregio is het vuur inmiddels onder controle en niemand raakte gewond. De bewoners van het appartementencomplex moesten vooral weg vanwege de rook. De rookontwikkeling wordt minder en als het veilig genoeg is, kunnen mensen weer terug naar huis, legt een woordvoerster van de veiligheidsregio uit.

De ruim 80 bewoners zitten tijdelijk zonder stroom, omdat de installatie in het transformatorhuisje vervangen moet worden. Dit kan een paar uur duren, schat Enexis in.

