Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

30 appartementen ontruimd door brand in Tilburg: bewoners nog uren zonder stroom

Brand

Vandaag, 16:03

Link gekopieerd

Dertig appartementen aan de Landsteinerstraat in Tilburg zijn zaterdagmiddag ontruimd vanwege een brand in een transformatorhuisje. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling, waardoor bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 81 huishoudens zitten komende uren zonder stroom, laat een woordvoerster van netbeheerder Enexis weten.

Volgens de veiligheidsregio is het vuur inmiddels onder controle en niemand raakte gewond. De bewoners van het appartementencomplex moesten vooral weg vanwege de rook. De rookontwikkeling wordt minder en als het veilig genoeg is, kunnen mensen weer terug naar huis, legt een woordvoerster van de veiligheidsregio uit.

De ruim 80 bewoners zitten tijdelijk zonder stroom, omdat de installatie in het transformatorhuisje vervangen moet worden. Dit kan een paar uur duren, schat Enexis in.

ANP

Lees ook

Brand met drie zwaargewonden in Eindhoven niet aangestoken
Brand met drie zwaargewonden in Eindhoven niet aangestoken
Heftige woningbrand in Rijssen, vier bewoners overgebracht naar ziekenhuis
Heftige woningbrand in Rijssen, vier bewoners overgebracht naar ziekenhuis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.