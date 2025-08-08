Heftige woningbrand in Rijssen, vier bewoners overgebracht naar ziekenhuis

In een woning in Rijssen is vrijdagavond een flinke brand uitgebroken. De bewoners van het huis, een man, vrouw en twee kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht met klachten van rookinhalatie. Hoe ernstig ze gewond zijn geraakt, is niet bekend.

De brand ontstond rond 17.15 uur op de benedenverdieping van een huis aan de Wilhelminastraat. Om de brandweer de ruimte te geven voor de bluswerkzaamheden, is de straat tijdelijk volledig afgesloten geweest. Ongeveer een uur na het uitbreken van de brand was het vuur onder controle.

Wat de oorzaak is geweest van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Door de brand is de woning voorlopig onbewoonbaar geraakt: de benedenverdieping is volledig uitgebrand. Het is nog niet bekend waar het gezin terecht kan na hun ontslag uit het ziekenhuis.