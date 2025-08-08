Terug

Brand met drie zwaargewonden in Eindhoven niet aangestoken

Brand met drie zwaargewonden in Eindhoven niet aangestoken

Vandaag, 20:30

De brand in Eindhoven waarbij donderdagavond drie mensen zwaargewond raakten, is niet aangestoken. Dat is de conclusie van politieonderzoek. Het vuur woedde in een appartementencomplex aan de Brahmslaan. "Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten", zegt een politiewoordvoerder vrijdag.

Wat de oorzaak wel is geweest, is nog niet bekend. De veiligheidsregio meldde eerder dat vermoedelijk een explosie op het balkon aan de brand voorafging.

De schade aan de woningen in het appartementencomplex was flink:

Traumahelikopter ter plaatse

De brand brak donderdagavond rond 21.00 uur uit op de derde verdieping van het appartementencomplex en sloeg al snel over op de verdieping erboven. De brandweer rukte groots uit met vier bluseenheden, met ondersteuning van hoogwerkers. Ook kwamen er een traumahelikopter en zeven ambulances ter plaatse.

Rond half elf was de brand onder controle, liet Veiligheidsregio Zuidoost aan Hart van Nederland weten. Na lang zoeken, bleek dat er sprake was van drie zwaargewonde slachtoffers. Meerdere woningen zijn tijdelijk onbewoond geraakt door de brand.

