Drie zwaargewonden bij zeer grote brand in appartementencomplex Eindhoven

In een appartementencomplex aan de Brahmslaan in Eindhoven woedde donderdagavond een uitslaande brand, mogelijk veroorzaakt door een explosie. Na lang onduidelijkheid, blijkt dat er drie slachtoffers zijn gevallen. De brand is inmiddels onder controle, meldt de Veiligheidsregio. Er vindt nu een onderzoek plaats om te kijken welke bewoners terug kunnen naar hun appartementen.

De brand brak rond 21.00 uur uur uit op de derde verdieping van het appartementencomplex en sloeg al snel over op de verdieping erboven. De brandweer rukte groots uit met vier bluseenheden, met ondersteuning van hoogwerkers. Ook kwamen er een traumahelikopter en zeven ambulances ter plaatse.

Rond half elf was de brand onder controle, laat Veiligheidsregio Zuidoost aan Hart van Nederland weten. Na lang zoeken, blijkt dat er drie zwaargewonde slachtoffers zijn. Een onderzoek moet snel uitwijzen welke bewoners terug kunnen naar hun appartementen.

Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan heel makkelijk! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als nieuwsapps.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Mogelijk vond er een explosie plaats op een balkon, maar dat wordt nog onderzocht. Verschillende getuigen zeggen tegen Omroep Brabant een hele luide knal te hebben gehoord voorafgaande aan de brand. Rondom het complex ligt veel glas.

Een getuige zag dat er mensen op het balkon stonden naast het appartement waar de brand uitbrak. "Er was niks als vuur in dat appartement naast ze. Die mensen op dat balkon konden geen kant op. Het was verschrikkelijk", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Rond 21.10 uur werd opgeschaald naar GRIP-1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten samen optreden, vanwege de ernst van de situatie. De brand werd eerder al als ‘zeer groot’ ingeschaald.