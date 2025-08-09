Appartement volledig verwoest door brand Winschoten: 'Waarom ik?'

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een uitslaande brand een appartement in Winschoten volledig verwoest. De brand brak rond 03.00 uur uit in een complex aan de Wilhelminasingel. De brandweer was snel ter plaatse en zette onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. Het hele appartementencomplex werd ontruimd.

Er raakte niemand ernstig gewond. Eén persoon werd door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer kreeg het vuur rond 03.30 uur onder controle.

"Ik heb mijn kinderen gepakt, hond onder de arm en ben er vandoor gegaan", zegt een geschrokken bewoner van het brandende appartement. Het rook heel erg naar benzine, zegt de man die Aniam Westerveld heet. Hij vermoedt dat de brand is ontstaan door een molotovcocktail. " Ik hoorde een knal en toen ik het vuur wilde doven stonden mijn schoenen al snel in brand."

Waarom ik?

Westerveld tast in het duister over de reden waarom iemand bij hem brand zou willen stichten. " Ik ben heel benieuwd wie dit doet en wat de reden is. Waarom ik?"

Bewoners van de andere appartementen mogen terugkeren zodra de situatie veilig is. Stichting Salvage helpt de bewoners van de verwoeste woning bij het opvangen van de schade en het zoeken naar tijdelijke woonruimte.

ANP/ Hart van Nederland