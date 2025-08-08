Bewoner raakt gewond bij zelf aangestoken woningbrand; 20 appartementen ontruimd

In een appartement aan de Pletterijstraat in Den Haag is vrijdag rond 16.30 uur een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer ontruimde ongeveer twintig omliggende woningen. Het vuur is inmiddels onder controle.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen de man heeft, is nog niet duidelijk. De politie meldt dat hij is aangehouden op verdenking van brandstichting in zijn eigen woning. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Sloopwerkzaamheden

In de woning zijn sloopwerkzaamheden uitgevoerd om het vuur volledig te kunnen blussen. Er kwam veel rook vrij. De brandweer voert metingen uit om te bepalen of bewoners kunnen terugkeren; naar verwachting gebeurt dat nog vandaag.

Stichting Salvage is ook ter plaatse om de bewoners te helpen bij de schadeafhandeling.