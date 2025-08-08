Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoner raakt gewond bij zelf aangestoken woningbrand; 20 appartementen ontruimd

Brand

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

In een appartement aan de Pletterijstraat in Den Haag is vrijdag rond 16.30 uur een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer ontruimde ongeveer twintig omliggende woningen. Het vuur is inmiddels onder controle.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen de man heeft, is nog niet duidelijk. De politie meldt dat hij is aangehouden op verdenking van brandstichting in zijn eigen woning. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Sloopwerkzaamheden

In de woning zijn sloopwerkzaamheden uitgevoerd om het vuur volledig te kunnen blussen. Er kwam veel rook vrij. De brandweer voert metingen uit om te bepalen of bewoners kunnen terugkeren; naar verwachting gebeurt dat nog vandaag.

Stichting Salvage is ook ter plaatse om de bewoners te helpen bij de schadeafhandeling.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.