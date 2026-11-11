Brandweer probeert met man en macht woonboerderij in Helmond te redden

In een woonboerderij in Helmond is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond bij de schoorsteen en verspreidde zich razendsnel door de rieten kap. De brandweer is met man en macht bezig om het pand te redden.

De brandweer heeft flink opgeschaald om het vuur onder controle te krijgen. Op spectaculaire beelden is te zien hoe brandweerlieden het dak op klimmen om de vlammen te bestrijden.

G especialiseerd in branden in rieten dak

Ook een speciaal team uit Gelderland, dat gespecialiseerd is in branden in rieten daken, is opgeroepen om te helpen. Het blussen is lastig, omdat het riet het bluswater afvoert.

Achter in de woonboerderij bevinden zich stallen. Omwonenden proberen nog een deel van de inboedel in veiligheid te brengen. De bewoners kijken toe hoe de brandweer probeert te redden wat er te redden valt.