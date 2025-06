Felle brand verwoest rieten dak van monumentaal pand in Laren

In het rieten dak van een pand aan de Sint Janstraat in Laren is dinsdag een grote brand uitgebroken. In het pand zijn twee kledingwinkels gevestigd. De brandweer schaalde snel op vanwege de hevige rookontwikkeling en de omvang van het vuur. De toegangswegen vanaf de A27 naar het centrum zijn afgesloten, zodat hulpdiensten alle ruimte hebben om het vuur te bestrijden.

Het pand is een gemeentelijk monument uit 1915 en raakte zwaar beschadigd. Ondanks de inzet van rietdakspecialisten, die delen van het dak verwijderden om het vuur in te dammen, is het grootste deel van het rieten dak verloren gegaan. De vlammen sloegen zelfs uit de ramen van het gebouw.

Er waren geen mensen meer binnen toen de brand uitbrak. Wel raakte één persoon lichtgewond en werd ter plaatse behandeld. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rook.

Nog niet geblust

De brandweer is met een groot aantal voertuigen en personeel aanwezig en verwacht dat het blussen nog uren zal duren. Winkels in de directe omgeving zijn gesloten en het verkeer wordt omgeleid. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer doet nog onderzoek.