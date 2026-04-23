Grote brand verwoest woning met rieten dak in Zeeland

In een woonboerderij aan de Graspeel in Zeeland is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Iets voor 23.30 uur kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten. Het vuur greep razendsnel om zich heen, waardoor de boerderij al snel niet meer te redden was.

De brandweer schaalde direct groots op en rukte met meerdere eenheden uit. Ook een gespecialiseerd team voor rieten daken werd ingezet. Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak. Volgens omstanders verspreidde het vuur zich in hoog tempo door de woning.

Huisdieren gered

Er is met man en macht geprobeerd om het vuur onder controle te krijgen, maar dat lukte niet meer. De woonboerderij ging volledig verloren. Wel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen huis. Bij de brand raakte niemand gewond en enkele huisdieren konden op tijd uit de woning worden gehaald.

Iets na 01.30 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Daarna is nog geruime tijd nageblust.