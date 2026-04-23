Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand verwoest woning met rieten dak in Zeeland

Brand

Vandaag, 07:11 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

In een woonboerderij aan de Graspeel in Zeeland is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Iets voor 23.30 uur kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten. Het vuur greep razendsnel om zich heen, waardoor de boerderij al snel niet meer te redden was.

De brandweer schaalde direct groots op en rukte met meerdere eenheden uit. Ook een gespecialiseerd team voor rieten daken werd ingezet. Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak. Volgens omstanders verspreidde het vuur zich in hoog tempo door de woning.

Huisdieren gered

Er is met man en macht geprobeerd om het vuur onder controle te krijgen, maar dat lukte niet meer. De woonboerderij ging volledig verloren. Wel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen huis. Bij de brand raakte niemand gewond en enkele huisdieren konden op tijd uit de woning worden gehaald.

Iets na 01.30 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Daarna is nog geruime tijd nageblust.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.