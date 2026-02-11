Volg Hart van Nederland
Aanmaakblokjes gevonden bij dubbele autobrand in Geldrop

Vandaag, 07:45

Op een parkeerplaats in Geldrop zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto's in brand gevlogen. Toen de brandweer aankwam, stonden beide voertuigen aan de voorkant volledig in brand.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Op en bij een van de voertuigen zijn aanmaakblokjes gevonden. Deze zijn in beslag genomen. Er wordt DNA-onderzoek gedaan op het materiaal.

Auto stond klaar voor APK

Een van de getroffen auto's stond geparkeerd om de volgende dag een APK-keuring te krijgen bij een garage in de buurt. Door de brand is de auto zwaar beschadigd.

Door Redactie Hart van Nederland

