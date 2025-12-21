Meerdere huizen ontruimd bij felle brand in Schijndel, mogelijk brandstichting

In Schijndel heeft zondag in de vroege ochtend een felle brand gewoed aan de Marjoleinhof. Het vuur ontstond rond 2.40 uur in twee auto's en sloeg daarna over op een naastgelegen schuur. De vlammen waren korte tijd hevig, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

Een buurvrouw zag de brandweerwagens de straat inrijden. "Er kwamen er zóveel… dan weet je dat het heftig is. Verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Het kan je zomaar overkomen."

Vlammen tot aan het raam

Een andere buurvrouw hoorde luid kabaal voordat haar zoon haar waarschuwde. "Hij rende naar beneden en riep dat we naar buiten moesten. De brandweer stond voor de deur en zei dat we direct het huis uit moesten." Ook verderop in de straat merkten bewoners dat er iets mis was. "Ik werd wakker en dacht dat er vuurwerk werd afgestoken", vertelt een buurvrouw die verderop woont. "Maar voor het huis zag ik ineens veel mensen staan en toen pas de brand. Een hele toestand."

De directe buren van de getroffen woning beleefden angstige momenten. "We werden wakker van glasgerinkel en het klappen van de banden", vertelt de bewoonster. "De vlammen stonden tot aan de ramen van de eerste verdieping. Toen wij wakker werden, stond alles al in brand. We zagen alleen maar vuur." Het gezin vluchtte via de achterzijde en waarschuwde ook de buren.

Hoewel hun eigen huis gespaard bleef, is de schade bij de buren groot. "Wij hebben geluk gehad, zij niet. Ze kunnen door de schade geen kerst thuis vieren", aldus de bewoonster. Sommige buurtbewoners denken dat er opzet in het spel is.

Vermoeden van brandstichting

De politie meldt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. De politie doet sporenonderzoek, spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden. Het onderzoek richt zich op gebeurtenissen tussen 01.00 en 03.15 uur. Ze roepen mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien, of beschikken over camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbel of bewakingscamera. Tipgevers kunnen bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beelden uploaden kan via het tipformulier op politie.nl.