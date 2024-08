Nog een bewoner overleden na brand in zorginstelling Arnemuiden: 'Verdrietig'

Door een brand afgelopen weekend in een zorginstelling in Arnemuiden (Zeeland) is nog een persoon overleden, meldt zorggroep 's Heeren Loo waar de zorginstelling onder valt.

Het gaat om een 57-jarige bewoner, die na brand was opgenomen in het ziekenhuis. Eerder was al bekend dat een 52-jarige bewoonster was overleden door de brand. De brand ontstond door een defecte koelkast.

De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit in de garage van een twee-onder-een-kapwoning, waar cliënten van een gehandicaptenzorginstelling woonden. Op het moment van de brand waren er negen mensen aanwezig in het huis, onder wie iemand die op dat moment nachtdienst had. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis door de brand.

"Dit is voor ons allemaal en met name voor de familie een verdrietig bericht. Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe", aldus de zorggroep. "De andere bewoners die afgelopen zaterdag naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn weer thuis. Zij maken het naar omstandigheden goed." Voor de bewoners is een nieuwe plek gevonden in Goes, liet 's Heeren Loo eerder weten.

