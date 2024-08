Autobrand bij tankstation langs A2, deel van afdak ingestort

Een spannende situatie bij een tankstation langs de A2 bij Eijsden. Daar stond dinsdagavond namelijk een auto in brand, vlak naast de pomp. Door de hitte kwam een deel van de overkapping van het tankstation naar beneden.

De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om de vlammen te bestrijden. Iets dat uiteindelijk ook gelukt is, laat de veiligheidsregio weten via sociale media. Een gedeelte van de snelweg is even afgesloten geweest, maar inmiddels weer open.

Het tankstation zelf is niet geraakt, het deel dat ingestort is is van de overkapping. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

