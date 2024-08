Dodelijke brand in Arnemuiden kwam door storing in koelkast

De dodelijke brand in een woning van zorginstelling 's Heeren Loo in Arnemuiden is vermoedelijk veroorzaakt door een storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. "Er is in ieder geval geen sprake van een misdrijf", aldus de politie. Die zegt direct betrokkenen op de hoogte te hebben gesteld van de bevindingen.

In de woning aan het Bultengat brak in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uit. Daardoor kwam een bewoonster van 52 jaar om het leven. Drie andere bewoners raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Een van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en alle gewonden maken het "naar omstandigheden goed", meldde een woordvoerder van de Zeeuwse instelling al eerder.

Bijeenkomst

De gemeente Middelburg, waaronder Arnemuiden valt, houdt maandag om 19.30 uur in sporthal De Blikken een bijeenkomst voor omwonenden van de brand. De burgemeester en de brandweer gaan in gesprek met de aanwezigen en ook zijn medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig.

ANP