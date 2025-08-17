Nederland stuurt helikopters en militairen naar Spanje voor natuurbranden

Nederland schiet Spanje te hulp bij de zware natuurbranden die daar woeden. Op verzoek van de Spaanse autoriteiten levert ons land twee transporthelikopters met in totaal zestig militairen. De inzet begint naar verwachting dinsdag en loopt door tot 1 september.

De toestellen zijn uitgerust met speciale waterzakken, waarmee per keer zo’n 8000 liter water kan worden gedropt. Daarmee kunnen grote delen van het vuur vanuit de lucht worden bestreden. De operatie staat onder regie van de Spaanse autoriteiten, maar ook Nederlandse adviseurs van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn betrokken.

Onlangs ging brandweerman Sam uit Castricum nog naar Spanje om te helpen met het bestrijden van de branden:

1:48 Brandweerman Sam uit Castricum blust natuurbranden in Spanje

Spanje zet zelf al veel materieel en mensen in om de branden onder controle te krijgen, maar de omvang is zo groot dat internationale steun nodig is. Met de komst van de Nederlandse helikopters hoopt men het vuur sneller in te dammen en verdere schade te beperken.

ANP