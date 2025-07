Nederlandse brandweer op cursus in Spanje: 'Over 25 jaar hebben wij hun klimaat'

De temperaturen schieten wereldwijd omhoog en Zuid-Europa merkt dat nu al aan de hoeveelheid natuurbranden. Over 25 jaar heerst dat klimaat echter ook in Nederland en daarom moet onze brandweerlieden voorbereid zijn op het blussen van grote bosbranden. Om hier alvast op te trainen gaan twee brandweerteams van twintig mensen naar Spanje om daar natuurbranden te blussen.

"We weten gewoon dat het klimaat dat nu in Zuid-Europa voor alle natuurbranden zorgt ook onze kant op komt", aldus teamleider Adriaan ter Huurne. "In Nederland zijn we nog te afhankelijk van het blussen met water. In Spanje zijn ze al beter andere brandwerende technieken. Denk aan het uitgraven van brandbaar materiaal als droog gras of dode bomen. Een andere techniek is het gecontroleerd af laten branden van stukken brandgevaarlijk land."

Twee teams wisselen elkaar na twee weken af en zullen in de noordwestelijke regio Galicië meetrainen, maar ook blussen. "In de ochtenden zullen we op de technieken trainen en in de middagen zullen we inzetbaar zijn voor natuurbranden in de regio."