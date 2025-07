Nederlandse brandweerlieden gaan natuurbranden Spanje bestrijden

Twintig Nederlandse brandweerlieden vertrekken volgende week naar Spanje om hun collega’s daar te ondersteunen bij de bestrijding van natuurbranden. Ze gaan aan de slag in de regio Galicië, in het noordwesten van het land. Dat meldt Brandweer Nederland.

Over twee weken wordt de groep afgelost door nog eens twintig brandweermensen. Hoewel er op dit moment in Galicië niet uitzonderlijk veel branden zijn, wordt verwacht dat de brandweerlieden daar volop ervaring opdoen. "Gezien de omstandigheden in het zuiden van Europa en de voorspellingen, kun je ervan uitgaan dat ze wel vlieguren gaan maken," aldus een woordvoerder van Brandweer Nederland.

De veiligheidsregio's zijn eerder dit jaar een campagne gestart om natuurbranden te voorkomen. Hiermee hopen ze burgers bewust te maken van hun acties en de gevolgen hiervan. Dat zie je in deze video:

2:06 Nieuwe campagne moet natuurbranden door burgers voorkomen

Vergelijkbare klimaatomstandigheden

De inzet in Spanje is voor de Nederlandse brandweer ook van grote waarde om kennis op te doen over natuurbrandbestrijding. Volgens Brandweer Nederland is dat noodzakelijk, omdat Nederland binnen 25 jaar te maken kan krijgen met vergelijkbare klimaatomstandigheden als Zuid-Europa, en daarmee ook met het risico op grootschalige natuurbranden.

