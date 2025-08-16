Brandweerman Sam (30) uit Castricum bluste wekenlang natuurbranden in Spanje

Sam de Joode (30) uit Castricum is brandweerman en heeft de afgelopen weken samen met collega's in Spanje geholpen bij het bestrijden van de vele natuurbranden. Oorspronkelijk zouden ze de helft van de tijd gebruiken voor trainingen en de andere helft om te blussen, maar daar kwam weinig van terecht. Er waren zoveel branden dat trainen nauwelijks mogelijk was.

"Er waren zoveel branden dat we eigenlijk constant bezig zijn geweest", vertelt Sam. "Het is in Spanje echt hoge nood met de hoeveelheid natuurbranden, en ik ben ook blij dat we konden helpen." In het Spaanse Galicië is de afgelopen weken de noodtoestand uitgeroepen en zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd. Rond deze tijd van het jaar is het normaal gesproken al piekseizoen voor natuurbranden, maar dit jaar zijn het er uitzonderlijk veel. "Spanje kende dit jaar een erg nat voorjaar", legt Sam uit. "Hierdoor is er veel bebossing gegroeid. Door de hete en droge zomer is al die bebossing uitgedroogd en wordt het risico op natuurbrand extreem groot."

Ongeluk in een klein hoekje

In de twee weken dat Sam in Spanje was, gingen duizenden hectaren in vlammen op. Bijna al deze branden zijn door mensen veroorzaakt, bedoeld of onbedoeld. "Een vonkje van een remmende trein is al genoeg", zegt Sam. "Maar een brandende peuk of een ongelukkige weerkaatsing van licht in een raam kan ook enorme gevolgen hebben. Daarnaast wordt een deel ook simpelweg aangestoken. De Spaanse politie heeft een aantal aanhoudingen verricht van brandstichters in 'mijn' regio."

Voor het blussen van zulke grote gebieden worden verschillende middelen ingezet, zoals bluswagens en -vliegtuigen. Toch zijn die niet overal bruikbaar. "Een gebied was zo dichtbegroeid dat we er niet met brandslangen konden komen", vertelt Sam. "Dus moesten we de brand met handgereedschap uitslaan of een richel graven om het vuur in te perken."