Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweerman Sam (30) uit Castricum bluste wekenlang natuurbranden in Spanje

Brand

Vandaag, 17:50

Link gekopieerd

Sam de Joode (30) uit Castricum is brandweerman en heeft de afgelopen weken samen met collega's in Spanje geholpen bij het bestrijden van de vele natuurbranden. Oorspronkelijk zouden ze de helft van de tijd gebruiken voor trainingen en de andere helft om te blussen, maar daar kwam weinig van terecht. Er waren zoveel branden dat trainen nauwelijks mogelijk was.

"Er waren zoveel branden dat we eigenlijk constant bezig zijn geweest", vertelt Sam. "Het is in Spanje echt hoge nood met de hoeveelheid natuurbranden, en ik ben ook blij dat we konden helpen." In het Spaanse Galicië is de afgelopen weken de noodtoestand uitgeroepen en zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd. Rond deze tijd van het jaar is het normaal gesproken al piekseizoen voor natuurbranden, maar dit jaar zijn het er uitzonderlijk veel. "Spanje kende dit jaar een erg nat voorjaar", legt Sam uit. "Hierdoor is er veel bebossing gegroeid. Door de hete en droge zomer is al die bebossing uitgedroogd en wordt het risico op natuurbrand extreem groot."

Ongeluk in een klein hoekje

In de twee weken dat Sam in Spanje was, gingen duizenden hectaren in vlammen op. Bijna al deze branden zijn door mensen veroorzaakt, bedoeld of onbedoeld. "Een vonkje van een remmende trein is al genoeg", zegt Sam. "Maar een brandende peuk of een ongelukkige weerkaatsing van licht in een raam kan ook enorme gevolgen hebben. Daarnaast wordt een deel ook simpelweg aangestoken. De Spaanse politie heeft een aantal aanhoudingen verricht van brandstichters in 'mijn' regio."

Voor het blussen van zulke grote gebieden worden verschillende middelen ingezet, zoals bluswagens en -vliegtuigen. Toch zijn die niet overal bruikbaar. "Een gebied was zo dichtbegroeid dat we er niet met brandslangen konden komen", vertelt Sam. "Dus moesten we de brand met handgereedschap uitslaan of een richel graven om het vuur in te perken."

Lees ook

Nederlandse brandweerlieden gaan natuurbranden Spanje bestrijden
Nederlandse brandweerlieden gaan natuurbranden Spanje bestrijden
Nederlandse brandweer op cursus in Spanje: 'Over 25 jaar hebben wij hun klimaat'
Nederlandse brandweer op cursus in Spanje: 'Over 25 jaar hebben wij hun klimaat'
Spanje zet geiten in om bosbranden te voorkomen
Spanje zet geiten in om bosbranden te voorkomen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.