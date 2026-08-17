Camping van Nederlandse Frank en Saco vrijwel leeg door natuurbrand Hoge Venen

De Nederlanders Frank Workel en Saco Visser runnen al tien jaar een camping in de Belgische Ardennen. Normaal is het er in deze periode volop hoogseizoen, maar nu is hun terrein vrijwel leeg. Door de grote natuurbrand in natuurgebied Hoge Venen, zo'n dertien kilometer verderop, trekt er veel rook over de omgeving. Zondag moesten Frank en Saco al bezoekers afzeggen en maandag kwamen daar nog eens dertien geboekte staanplaatsen bij.

"We kijken het per dag aan", vertelt Frank aan Hart van Nederland. Samen met Saco runt hij Camping Du Moulin bij het Belgische Malmedy, met zo'n 55 plekken. Veel gasten zijn vanwege de rook inmiddels uit zichzelf vertrokken. "We zijn het niet gewend dat de camping nu leeg is. Veel gasten zijn zelf weggegaan. Zaten al op einde van hun vakantie of hadden nog een paar dagen te gaan. Nu nog vier à vijf mensen. Personeel laten we niet werken."

De natuurbrand heeft inmiddels drieduizend hectare veengebied verwoest. Dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. Bang dat het vuur hun camping bereikt, zijn Frank en Saco niet. De rook zorgt wel voor problemen. Daardoor kunnen ze niet zomaar nieuwe gasten ontvangen. "Het is onwerkelijk wat er nu gebeurt. We zitten in het hoogseizoen en de camping is leeg", zegt Frank.