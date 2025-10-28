Terug

Honderden varkens dood door grote stalbrand in Limburgse Susteren

Brand

Vandaag, 21:16

Bij een stalbrand in het Limburgse Susteren zijn dinsdagavond waarschijnlijk zo'n zevenhonderd varkens om het leven gekomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt dat er van dat scenario wordt uitgegaan, omdat er geen geluid meer komt uit de brandende stal waar de dieren zich bevonden.

De brand woedde aan de Beuningerstraat en brak rond 17.30 uur uit. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Volgens de woordvoerder is de brandweer nog enkele uren bezig met nablussen. Hij benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

De brandweer adviseerde eerder via X om ramen en deuren gesloten te houden als mensen last hadden van rook of stank.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

