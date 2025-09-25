Terug

Hulp automobilisten komt te laat, kalfjes omgekomen bij stalbrand in Eibergen

Dieren

Vandaag, 17:37

Twee kalfjes zijn overleden na rookontwikkeling in een schuur in Eibergen. Automobilisten zag rook uit de schuur komen en spoedden zich naar de stal aan de Roelvinkweg, maar zij kregen de dieren niet op tijd uit de stal.

De brandweer kwam massaal ter plaatse om de brand te bestrijden, na drie kwartier was deze onder controle. Ook kwamen er ambulances ter plaatse om de helpende automobilisten te controleren. Zij hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk.

