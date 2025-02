Eén koe overleeft grote stalbrand Kockengen

Eén koe heeft de grote stalbrand die dinsdag in Kockengen woedde, overleeft. Dat meldt de veiligheidsregio. De rest van de dieren, negentien koeien, zijn overleden. Eerder werd gesproken over 30 koeien maar dat aantal is nu naar beneden gesteld.

De brand ontstond in een stal van ongeveer 6 bij 20 meter, waar landbouwvoertuigen en tientallen koeien stonden. Hoe het vuur precies kon uitbreken, is nog niet duidelijk. De brandweer deed er alles aan om het vuur onder controle te krijgen en zoveel mogelijk dieren te redden, maar voor negentien koeien kwam de hulp te laat.