Duizenden kippen gestorven in verwoestende stalbrand in Vessem

Een grote brand in het Brabantse Vessem heeft zondagavond laat geleid tot de dood van duizenden kippen. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het vuur brak uit in een loods aan de Keijenhurkseweg en verspreidde zich al snel naar een aangrenzende kippenstal.

Op het terrein zaten op dat moment zo'n 9000 kippen opgesloten in stallen. Eén stal ging volledig in vlammen op. De andere loods bleef volgens de veiligheidsregio gespaard en de dieren die daar zaten, lijken het te hebben overleefd. Toch is het nog niet duidelijk hoeveel kippen precies door vuur of rook zijn gestorven.

De brandweer kreeg het vuur rond middernacht onder controle, maar is daarna nog uren bezig geweest met nablussen.

ANP