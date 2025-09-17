Zware brand in Brunssum legt loods in as

Een loods in het Limburgse Brunssum is in de nacht van dinsdag op woensdag verloren gegaan bij een zware brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest om het gebouw te blussen.

De eerste melding van de brand in de Boschstraat kwam dinsdagavond om 20.15 uur binnen. Toen de brandweer bij de loods aankwam, sloegen de vlammen metershoog uit het dak, waardoor er alleen van buitenaf geblust kon worden, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Rond 21.45 uur was het vuur in de loods aan het afnemen nadat een speciaal zeer groot blusvoertuig was ingezet. De brandweer zette daarop drones in om de loods van binnen te verkennen om te kijken waar nog geblust moest worden.

Brandhaarden

Daardoor werd duidelijk dat er nog steeds enkele brandhaarden aanwezig waren in de loods. De veiligheidsregio meldde na middernacht dat de brandweer hulp had ingeschakeld van een sloopbedrijf. Die maakten de loods van buitenaf vrij, zodat de brandweer bij de brandhaarden konden komen.

Rond 04.30 uur meldde de veiligheidsregio dat een sloopkraan bezig was de brandhaarden vrij te maken, zodat de brandweer deze kon blussen. "Dit gaat helaas langzaam, maar is nu de manier." Rond 07.00 uur was de brand gedoofd.

Het is nog onbekend wat de brand in de loods heeft veroorzaakt. De loods had naar schatting een oppervlakte van 2500 vierkante meter.

Hart van Nederland/ANP