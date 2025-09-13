Bewoners na flatbrand Leidschendam nu al week zonder gas en warm water

Na de explosie en brand in een flat aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam zitten tientallen gezinnen nog altijd zonder gas. Bewoners vertellen dat douchen en koken nauwelijks mogelijk is: van de vier nooddouches werken er maar twee en het water is lauw.

“We zitten met 65 woningen zonder gas. Er zijn negen elektrische kooktoestelletjes beschikbaar. Wie er zelf één koopt, krijgt een kleine vergoeding”, zegt bewoner Fred de Meijer, die tijdelijk is uitgeweken naar een camping.

Volgens hem en andere bewoners waren er al maanden meldingen van een gaslucht. "De vrouw die dit had gemeld is nu het slachtoffer. Zij ligt zwaar verbrand in het ziekenhuis." Ook over de geboden noodwoningen is veel onvrede. "Enkel glas, lekkages, geen brandmelders. Mijn vrouw met een kunstheup kan de trap niet op."

'Eén melding'

WoonInvest erkent dat bewoners zwaar getroffen zijn, maar stelt dat er slechts één melding van een gaslucht bij hen bekend was en dat daarop direct is gehandeld. Volgens de corporatie kunnen 54 appartementen op korte termijn weer worden aangesloten, maar voor vijf woningen bij de brandhaard is meer herstelwerk nodig.

Er zijn noodvoorzieningen geplaatst en getroffen bewoners kregen een vergoeding van 200 euro per appartement en 30 euro per persoon.