Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoners na flatbrand Leidschendam nu al week zonder gas en warm water

Brand

Vandaag, 20:36

Link gekopieerd

Na de explosie en brand in een flat aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam zitten tientallen gezinnen nog altijd zonder gas. Bewoners vertellen dat douchen en koken nauwelijks mogelijk is: van de vier nooddouches werken er maar twee en het water is lauw.

“We zitten met 65 woningen zonder gas. Er zijn negen elektrische kooktoestelletjes beschikbaar. Wie er zelf één koopt, krijgt een kleine vergoeding”, zegt bewoner Fred de Meijer, die tijdelijk is uitgeweken naar een camping.

Volgens hem en andere bewoners waren er al maanden meldingen van een gaslucht. "De vrouw die dit had gemeld is nu het slachtoffer. Zij ligt zwaar verbrand in het ziekenhuis." Ook over de geboden noodwoningen is veel onvrede. "Enkel glas, lekkages, geen brandmelders. Mijn vrouw met een kunstheup kan de trap niet op."

'Eén melding'

WoonInvest erkent dat bewoners zwaar getroffen zijn, maar stelt dat er slechts één melding van een gaslucht bij hen bekend was en dat daarop direct is gehandeld. Volgens de corporatie kunnen 54 appartementen op korte termijn weer worden aangesloten, maar voor vijf woningen bij de brandhaard is meer herstelwerk nodig.

Er zijn noodvoorzieningen geplaatst en getroffen bewoners kregen een vergoeding van 200 euro per appartement en 30 euro per persoon.

Lees ook

Gesprongen leiding zet appartementen Soest blank: ‘Was echt een waterval’
Gesprongen leiding zet appartementen Soest blank: ‘Was echt een waterval’
Kimmerly moet 1600 euro bijbetalen aan verwarming, vanwege 'slecht onderhoud van flat'
Kimmerly moet 1600 euro bijbetalen aan verwarming, vanwege 'slecht onderhoud van flat'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.