Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Woningbrand in Tilburg: kat en schildpad gered

Brand

Vandaag, 17:12

Link gekopieerd

In een woning aan de Borculolaan in de Tilburgse wijk Reeshof is dinsdagmiddag rond 14.00 uur brand uitgebroken. De brandweer trof een kat en schildpad in de woning aan. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Vanwege de rookontwikkeling werden ook de buren geëvacueerd.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder de controle. De kat en schildpad zijn veilig uit de woning gehaald door de brandweer. De kat is later ontsnapt, terwijl de schildpad is opgevangen door de buren.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie gaat niet uit van brandstichting.

Lees ook

Hond gered uit brandend huis in Diessen, grote schade aan woning
Hond gered uit brandend huis in Diessen, grote schade aan woning
Brandweer redt meerdere huisdieren bij woningbrand in Oosterhout
Brandweer redt meerdere huisdieren bij woningbrand in Oosterhout

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.