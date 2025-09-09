Woningbrand in Tilburg: kat en schildpad gered

In een woning aan de Borculolaan in de Tilburgse wijk Reeshof is dinsdagmiddag rond 14.00 uur brand uitgebroken. De brandweer trof een kat en schildpad in de woning aan. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Vanwege de rookontwikkeling werden ook de buren geëvacueerd.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder de controle. De kat en schildpad zijn veilig uit de woning gehaald door de brandweer. De kat is later ontsnapt, terwijl de schildpad is opgevangen door de buren.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie gaat niet uit van brandstichting.