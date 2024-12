Lijkwagen aangekomen bij rampplek in Den Haag

Aan de Tarwekamp in Den Haag, waar zaterdagochtend een verwoestende explosie plaatsvond in een portiekflat, is zaterdagmiddag een lijkwagen aangekomen. Dat ziet een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse.

Zeker vier mensen raakten gewond door de explosie en daarop volgende brand. Zij zijn naar de verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Over andere slachtoffers is nog niet bekend, maar er wordt nog wel actief gezocht naar andere slachtoffers onder het puin van de deels ingestorte flat. De gemeente bevestigt tegen Hart van Nederland dat er een lijkwagen is aangekomen, en zegt dat deze uit voorzorg aanwezig is.

Om 15.00 uur geeft de gemeente Den Haag een persconferentie in het stadhuis aan het Spui. Die persconferentie is live te volgen via onze website en op SBS6.