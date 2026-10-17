Grote brand in loods Leiden, gebouw en auto's verwoest door vlammen

Een grote brand heeft zaterdagochtend een opslagplaats en een loods aan de Vlietweg in Leiden volledig verwoest. Ook meerdere auto's gingen in vlammen op. Bij de brand kwam veel rook vrij en mogelijk is er asbest verspreid. Enkele woningen moesten worden ontruimd.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De brand brak rond 04.15 uur uit en zorgde voor flinke rookontwikkeling en stankoverlast. De silo en de loods zijn door het vuur volledig ingestort. Hoe de brand is ontstaan en waarvoor de gebouwen werden gebruikt, is nog niet bekend.

Weg en vaarroute afgesloten

Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen gaat naar verwachting nog uren duren. De Vlietweg blijft daarom voorlopig afgesloten. Ook het scheepvaartverkeer op de Vliet is tijdelijk stilgelegd, omdat er brokstukken van de verwoeste gebouwen in het water terecht zijn gekomen.