Vrouw (65) blijft vastzitten na brand in Apeldoorn

Een 65-jarige vrouw die wordt verdacht van brandstichting in een appartementencomplex in Apeldoorn eind september blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

De vrouw heeft volgens het OM andere bewoners van het appartementencomplex in levensgevaar gebracht, dan wel het risico genomen dat zij ernstig gewond zouden raken. Ook heeft ze hun woning en bezittingen in gevaar gebracht.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Dertig appartementen geëvacueerd

Op 29 september brak de brand even na 02.00 uur 's nachts uit in een pand waar vooral ouderen wonen. Meerdere verdiepingen stonden volledig onder de rook en alle bewoners van de dertig appartementen moesten uit hun woningen. Een van de appartementen brandde volledig uit. Zeven mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.