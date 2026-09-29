Grote brand in appartementencomplex Apeldoorn, tientallen bewoners geëvacueerd

Een appartementencomplex aan de Wagenstraat in Apeldoorn is in de nacht van maandag op dinsdag volledig ontruimd vanwege een grote brand. Alle bewoners van de dertig appartementen werden onder begeleiding van de politie uit hun woning gehaald.

Zeven mensen ademden rook in en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brand brak kort na 02.00 uur uit in het complex, waar vooral ouderen wonen. Meerdere verdiepingen kwamen volledig onder de rook te staan.

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Appartement volledig uitgebrand

Rond 02.45 uur had de brandweer het vuur onder controle. Daarna werd nog enige tijd gezocht naar mogelijke andere brandhaarden in het gebouw. Eén appartement is volledig uitgebrand. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners van het complex terug naar huis kunnen.

Voor bewoners van meerdere appartementen moet mogelijk een tijdelijke overnachtingsplek worden geregeld.

De brandweer en politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.