Drie personen naar ziekenhuis na woningbrand in Krommenie, kat overleden

Bij een woningbrand aan de Burgemeester Mosselstraat in Krommenie zijn vrijdagmiddag drie mensen gewond geraakt. De brandweer kreeg rond 12 uur een melding van de brand en schaalde korte tijd later op naar grote brand.

Volgens onbevestigde berichten zou mogelijk een accu zijn geëxplodeerd, maar de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Tijdens de brand werd het appartementencomplex ontruimd. Meerdere personen waren op dat moment in de woning aanwezig. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie, een derde liep brandwonden op.

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Kat overleden

De brandweer had het vuur rond 13 uur vanmiddag onder controle. Uit een update van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland blijkt dat bij de brand ook een kat is overleden. Daarnaast worden omliggende woningen gecontroleerd op schade en de aanwezigheid van koolmonoxide. Samen met Stichting Salvage wordt bekeken welke bewoners kunnen terugkeren naar hun woning.

De bewoners die niet naar het ziekenhuis hoefden, worden opgevangen door familie. De brandweer heeft de inzet inmiddels afgerond. Over de exacte toedracht wordt onderzocht.