Kalfjes gered uit brandende schuur in Overberg

Op de Heuvelse Steeg in Overberg is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken in een schuur, meldt RTV Utrecht. Daar waren op dat moment kalveren aanwezig. De dieren zijn door de boer op tijd uit de schuur gehaald en komen met de schrik vrij. Rond 06.30 was de brand onder controle.

De brand ontstond in een werkplaats die zich in een loods naast de schuur bevindt. De brand sloeg daarna al gauw over naar het dak van de schuur, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur ook nog oversloeg naar twee andere naastgelegen loodsen. Verschillende korpsen uit de regio hebben geassisteerd bij het blussen van de brand.

Er is niemand gewond geraakt. Hoeveel kalveren er uit de schuur zijn gered is niet bekend.