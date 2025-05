Meerdere gewonden in De Lier door lek met verdund chloor

Bij een bedrijf aan de Noord-Lierweg in De Lier heeft woensdagmiddag een gevaarlijke situatie plaatsgevonden. Er lekte verdund chloor bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in gewasbescherming, waardoor vier mensen gewond of onwel raakten.

De hulpdiensten schaalden groots op. Meerdere ambulances, politiewagens en brandweerwagens rukten met spoed uit. Ook een speciaal team van de brandweer dat getraind is op gevaarlijke stoffen werd ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Van de vier personen die werden nagekeken door ambulancepersoneel, moesten er twee met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

De brandweer wist het lek onder controle te krijgen en voerde metingen uit om zeker te weten dat er geen gevaar meer was. Daarna is het bedrijfspand weer overgedragen aan de eigenaar. Hoe het lek kon ontstaan, is nog onbekend.