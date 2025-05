Politie sluit opzet niet uit bij grote brand Didam: plek is plaats delict

In het Gelderse Didam is in de nacht van zondag op maandag een felle brand uitgebroken, die een rij van zes woningen grotendeels heeft verwoest. De politie is ter plaatse een forensisch onderzoek gestart, omdat er mogelijk sprake is van opzet. De plek van de brand wordt behandeld als plaats delict, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan Hart van Nederland.

Het vuur ontstond rond 00.30 uur in een woning op de hoek van het blok. De brand sloeg snel over naar vijf andere huizen. "Het begon in principe als een keukenbrand", zegt de woordvoerder. "Maar of het echt daar is begonnen of toch buiten, dat is nog onduidelijk." Doordat het vuur zich binnenshuis verspreidde en niet uitslaand was, had de brandweer grote moeite met blussen.

Buurtbewoners vertellen in de video hierboven over de heftige brand in hun straat.

De brandweer moest drastisch ingrijpen: van vier woningen werd het complete dak verwijderd, zodat de vuurhaard vanuit een hoogwerker bereikt kon worden. Ondanks die inzet gingen de huizen volledig verloren. Ook een vijfde woning liep zware schade op.

Inzamelingsactie

Een basisschool in Didam is dinsdag een inzamelingsactie begonnen voor slachtoffers van de brand die in de nacht woedde in een woonwijk in de Gelderse plaats. Twee kinderen uit een getroffen gezin zitten op de Albert Schweitzerschool.

"Echt verschrikkelijk," zegt schooldirecteur Harry Gubbels tegen Hart van Nederland. "We zijn meteen in actie gekomen voor de eerste nood. Mensen brengen kleding, handdoeken, speelgoed." Volgens Gubbels "puilt" de tafel waarop mensen spullen kwijt kunnen begin van de middag "al uit". Het gezin verblijft voorlopig bij vrienden. Als er meer spullen binnenkomen dan nodig is, gaat de hulp ook naar andere getroffen bewoners.

Halsoverkop hun woning verlaten

In totaal moesten 24 mensen halsoverkop hun huis verlaten. Burgemeester Harry de Vries sprak ter plekke van een "ingrijpende nacht voor de buurt" en sluit nog niets uit over de oorzaak: "Ik kan niets uitsluiten. Dat is nu aan de politie." De getroffen bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning.

De politie roept getuigen op zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of via sociale media. Ook wie camerabeelden heeft van voor, tijdens of na de brand, wordt gevraagd die te delen.