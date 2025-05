NL-Alert voor brand in boerderij in Dirkshorn, rook trekt over N245

In het Noord-Hollandse dorp Dirkshorn woedt sinds dinsdagochtend brand in een boerderij en de naastgelegen schuur. Omdat er veel rook vrijkomt die over de N245 en richting het dorp trekt, is een NL-Alert verstuurd om omwonenden en weggebruikers te waarschuwen. De brandweer is in de middag nog druk bezig om de brand te blussen.

De brand brak rond 11.45 uur uit in de schuur en sloeg even later over naar de woning. Bewoners in de omgeving krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Eerder dinsdagochtend stond op het erf van de boerderij ook al een caravan in brand, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio berichten van regionale media. De caravan is volledig uitgebrand. Of er een verband is tussen de branden, wordt nog onderzocht.

Pand slopen om brand beter te blussen

Halverwege de middag is de brand nog altijd niet geblust. Er is een sloopkraan opgeroepen die, zodra dat mogelijk is, delen van het gebouw gaat slopen zodat het vuur beter geblust kan worden. Daardoor kan de rookontwikkeling tijdelijk weer toenemen, waarschuwt de veiligheidsregio.

In de directe omgeving van de brand zijn "verkenningseenheden" actief om te controleren of elders geen brand ontstaat door vliegvuur. Door de aanhoudende droogte kan een klein stukje brandend materiaal al voor een nieuwe brand zorgen.

ANP