Brand in voormalige noodopvang Ugchelen, vermoedelijk opzet

In een voormalig schoolgebouw en tevens noodopvang voor asielzoekers aan de Nijenbeek in het Gelderse Ugchelen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. De brandweer ging de brand met drie tankautospuiten en een hoogwerker te lijf. De hulpdiensten laten aan Hart van Nederland weten de situatie "verdacht" te vinden en denken aan opzet.

Het pand stond volledig onder de rook. Dat maakte het voor de brandweer moeilijker om de brandhaard te ontdekken en de brand te bestrijden, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand is inmiddels weer onder controle.

De brandweer trof meerdere brandhaarden aan en doet daar onderzoek naar. Bij het blussen zijn onder meer drie tankautospuiten en een hoogwerker ingezet.

Protest tegen noodopvang

Het pand staat op dit moment leeg, maar vorig jaar sliepen er in de voormalige noodopvang nog asielzoekers omdat het in Ter Apel te vol was. Buurtbewoners laten aan Hart van Nederland weten dat de locatie van de noodopvang "gevoelig" lag bij omwonenden. "Veel mensen waren er op tegen", aldus een buurtbewoner. Tegen de opvang was vorig jaar veel protest omdat het te dicht bij een school zou zijn.

Hart van Nederland/ANP