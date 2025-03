Vlammen uit dak in zorginstelling Tricht, alle cliënten op tijd in veiligheid

Bij zorginstelling Leidschen Hoeven aan de Oude Hoevenseweg in Tricht is donderdagochtend een grote brand uitgebroken. Ooggetuigen zagen vlammen uit het dak slaan en flinke rookontwikkeling. De brand ontstond rond kwart over tien, waarna de hulpdiensten snel opschaalden naar ‘grote brand’.

De brandweer zette zwaar materieel in om uitbreiding te voorkomen. In totaal zijn er negen blusvoertuigen, twee hoogwerkers en één grootwatertransport ingezet. De brandweer verwacht nog zeker vier uur bezig te zijn met nablussen. Bij de brand zijn ook zonnepanelen betrokken. In een beperkt gebied rondom de zorginstelling vallen roetdeeltjes en brokstukken van de zonnepanelen neer. De veiligheidsregio adviseert om deze deeltjes op te ruimen met handschoenen en ze bij het restafval te doen. Daarna is het belangrijk om de handen goed te wassen met zeep.

Alle aanwezigen veilig

Er werd eerder ook gespeculeerd over de mogelijke aanwezigheid van asbest, maar onderzoek heeft uitgewezen dat er geen asbest in het pand aanwezig is.

Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn alle aanwezigen veilig uit het gebouw gehaald. De 35 cliënten met een verstandelijke beperking die er dagbesteding volgen, zijn met taxibusjes naar huis of veilige locaties gebracht.

Hoe de brand precies is ontstaan en hoe groot de schade uiteindelijk is, wordt nog onderzocht. Zeker is dat het pand flinke schade heeft opgelopen door het vuur.