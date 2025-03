Grote brand in Utrechtse loodsen, enkele woningen ontruimd

Dinsdagmiddag is er een zeer grote brand uitgebroken in een loods aan de Oosterleestraat in Utrecht. De brand is inmiddels onder controle. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd.

De brandweer kreeg rond 17.00 uur de melding binnen en schaalde snel op naar 'zeer grote brand'. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse om te blussen. In het pand waren geen mensen aanwezig. Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio adviseert buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden.

Deels ingestort

Een deel van het dak van de loods is ingestort. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende woningen.

Omwonenden worden opgevangen in een stadsbus in de buurt van het incident. Het is nog niet bekend wanneer zij terug kunnen naar hun woningen.