Twintig woningen ontruimd om brand in Heemstede, grote brandweermacht ingezet

Twintig woningen zijn zondag ontruimd vanwege een brand in een appartementencomplex in Heemstede. Vijftien bewoners van een naastgelegen woonzorgcentrum zijn daarnaast elders ondergebracht. Eén persoon is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De brand brak uit in een appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg. De Veiligheidsregio Kennemerland meldde rond 13.12 uur dat de brandweer bezig was met blussen. Nog geen halfuur later liet de veiligheidsregio weten dat de brand onder controle was.

Politie zoekt twee mannen

De politie maakt zich zorgen over de gezondheid van twee mensen. "We hebben veel mensen moeten evacueren. Deze twee personen zijn daar gezien. Misschien hebben zij ook last van ademhalingsproblemen", aldus een politiewoordvoerder. Volgens haar was er sprake van flinke rookontwikkeling. "Als zij klachten hebben, moeten ze vooral naar het ziekenhuis gaan."

Van het tweetal is een signalement verspreid via Burgernet. De politie gaat op dit moment niet uit van brandstichting, maar wil de twee mannen wel graag spreken, zegt de woordvoerder.

De vijftien bewoners van het woonzorgcentrum kunnen weer terugkeren, maar de twintig ontruimde woningen worden nog niet vrijgegeven, aldus de politie. De bewoners van deze woningen kunnen zondag in ieder geval nog niet terugkeren. De meeste bewoners hebben zelf een slaapplek kunnen regelen en één persoon is in een hotel ondergebracht.

De politie verzoekt familieleden of vrienden die de bewoners van het woonzorgcentrum willen bezoeken, pas na 19.00 uur langs te komen. Zo krijgen het personeel en de bewoners "de tijd en ruimte om rustig terug te keren".

Hart van Nederland/ANP