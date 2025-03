Grote brand bij recyclingbedrijf in Balkbrug: 'Sluit ramen en deuren'

Op een industrieterrein in Balkbrug is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat de brand woedt in een recyclingbedrijf in het Overijsselse dorp. Daar ligt volgens hem voornamelijk huisvuil opgeslagen, dat wordt gesorteerd in de hal waar de brand woedt.

Omdat er veel rook vrijkomt, is voor een deel van Balkbrug een NL-Alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 06.30 uur binnen. Voor zover bekend was er op dat moment niemand in het pand aanwezig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP